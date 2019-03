Whitney Houston y Bobbi Kristina Brown: un trágico final repleto de paralelismos

Tres años después de la trágica muerte de la cantante Whitney Houston, fallece su hija con 22 años de edad, Bobbi Kristina Brown. La joven ha fallecido después de pasar seis meses en coma. La hija de la cantante quería seguir los pasos de su madre y entrar en el mundo de la música. Incluso hicieron un dúo con el tema de 'My Love is Your Love'. Pero parece ser que madre e hija han tenido el mismo final.

Whitney Houston se divorció del padre de su hija, Bobby Brown, en el año 2007, pero antes de separase, ambos lucharon por superar la adicción a las drogas y el alcohol. Años después de la separación, la cantante fue encontrada ahogada en una bañera. El paralelismo de la muerte de Whitney con la muerte de su hija es sorprendente.

Aunque la joven Bobbi Kristina fue encontrada en una bañera, no murió, sino que estuvo seis meses en un coma inducido. Al igual que la muerte de la cantante se consideró un accidente, este caso es distinto, ya que todas las miradas se posaron en un primer momento en Nick Gordon, el ex novio de la joven, que fue demandando por la familia por maltratar a Bobbi Kristina y estafarla.

"Finalmente descansa en paz en los brazos de Dios", ha sido el comunicado de la familia ante la muerte de la hija de Bobby Brown y Whitney Houston.