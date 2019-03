Los Backstreet Boys van a firmar un contrato con la discográfica 'Live Nation Entertainment' para producir una gira. La banda llevará a cabo este nuevo proyecto a partir de 2011.

Lo más destacable es que les acompañarán en el tour los ‘New Kids on the Block’. El objetivo de la discográfica es recuperar el concepto de las ‘boy bands’. También se baraja que a estos dos grupos se unan los Boyz II Men, otro quinteto de los 90.

La empresa musical ha creado el proyecto con este cartel tras la actuación conjunta de los Backstreet Boys y New Kids on the Block. Los dos grupos cantaron 'I Want It That Way' en Nueva York este pasado junio. "La respuesta fue increíble. Fue una gran noche de música", ha explicado la discográfica.