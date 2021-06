Los visibles resultados de la pérdida de peso de Shaila Dúrcal

A primeros de mayo, Shaila Dúrcal anunciaba que había decidido tomar una importante decisión: perder peso. Desde hace tiempo la cantante llevaba luchando contra unos cuantos kilos…

Y es que, como la propia hija de Rocío Durcal confesó, dejar de fumar provocó un aumento considerable en su peso, agravado tras la amputación de parte de uno de sus dedos tras un accidente con uno de sus perros, que admite que fue "un momento muy difícil" y que decidió contarlo siendo "honesta" para "ayudar a personas que lo están pasando mal".

Una pérdida de peso que está llevando a cabo tras ponerse en manos de una nutricionista, algo indispensable si se quiere perder peso evitando así las dietas milagro: "¡Al fin he encontrado la solución que llevaba tanto tiempo esperando para perder peso, estoy segura que voy a conseguirlo! Es por eso por lo que estoy muy contenta de anunciar que empiezo un nuevo reto en mi vida que va a cambiar mis hábitos, y me va a ayudar a recuperar mi peso ideal".

Un reto que ya ha dado sus frutos, y es que hace semanas Shaila se subía a la báscula mostrando su peso actual tras perder 11 kilos.

De nuevo en España tras cumplir con varios compromisos profesionales en Estados Unidos y México, Shaila Dúrcal ha viajado hasta Sevilla. A su llegada a la capital andaluza hemos podido hablar con la artista y preguntarle cuál es el secreto para su llamativa pérdida de peso, un cambio que ya es muy visible.

A pesar de sentirse a gusto con su cuerpo, decidió que había llegado la hora de "cambiar de vida" cuidando su alimentación y haciendo ejercicio regularmente. Ahora, satisfecha por su evidente cambio, Shaila desvela que "estoy muy contenta. Me hacía falta este cambio de rumbo de la vida saludable". "Me siento bien, me siento sana", confiesa, dejando claro que no hay milagros y que el secreto de su pérdida de peso se debe al deporte y a una dieta equilibrada.

