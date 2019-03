Los vídeos secretos de Taylor Swift con sus fans

No hay duda de que Taylor Swift tiene una comunidad de fans que muchos artistas querrían tener, aunque parte del mérito es de la cantante por todos los mismos que les da. Esto ha quedado confirmado después de que la intérprete haya sacado a la luz los vídeos de las quedadas secretas que tuvo con sus seguidores.

Taylor preparó varias sesiones en sus casas de Londres, Los Ángeles, Nashville y Rhode Island para presentar de forma inesperada su nuevo álbum 'Reputation' a sus fans más afortunados. "Cada canción es una maldita obra maestra, y todos nos quedamos sin palabras", ha revelado uno de los asistentes.

Como Taylor se porta tan bien con sus fans, ellos tampoco han querido ser menos y han respondido rápidamente en las redes sociales después de que la cantante haya sido atacada nuevamente por el Dj Diplo. El Dj ha declarado a la revista Rolling Stone que ahora "los niños no quieren escuchar 'Love me what you do', de Taylor Swift"; además de que "los niños no se identifican con esa música en absoluto. No creo que alguna vez lo haya hecho. Solo les llegó por radio y presupuestos de marketing", ha afirmado el Dj.

Unas declaraciones muy desafortunadas para la cantante, pero tras la que ha vuelto a quedar claro que los fans de Taylor están dispuestos a hacer cualquier cosa por ella y que no van a soportar que nadie se meta con la cantante.