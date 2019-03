El vídeo con el que ha regresado Michael Bublé tras la evolución de su hijo Noah

Tras la mala época que ha vivido la familia de Michael Buble desde que en el mes de noviembre de 2016 le comunicaron que su hijo Noah tenía cáncer, poco a poco la estabilidad se va instaurando en su vida tras comunicar la semana pasada que el pequeño evoluciona favorablemente.

"Nuestro hijo Noah ha estado evolucionando favorablemente durante su tratamiento, y los médicos son muy optimistas acerca del futuro de nuestro pequeño niño. Él ha sido valiente en todo momento y seguimos inspirados por su coraje. Agradecemos a Dios por la fortaleza que él nos ha dado a todos nosotros. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a los médicos y cuidadores", explicaba el cantante en un comunicado.

Así, Bublé ha regresado estrenando el videoclip de su último tema 'I Believe in You' que sus fans han recibido como un auténtico regalo pues el canadiense anunció que iba a parar su carrera por la salud de su pequeño: "Suspendo mi carrera musical por la enfermedad de mi hijo".

El vídeo, subido al canal de Youtube de Michael, ya ha recibido casi un millón de reproducciones en solo dos días. Además, está protagonizado y creado por su amigo, el bailarín Derek Hogh, muy conocido por forma parte del elenco del programa Dancing with the stars. "Ha sido un enorme privilegio formar parte de esto. Soy un gran fan de Michael desde hace mucho tiempo. Creo que él personifica la positividad. Es una fuerza del bien, no solo por su música, también como ser humano", ha declarado Derek a la revista 'People'.