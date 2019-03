El vestido de Taylor Swift deja al descubierto su 'braga-faja'

¡EMULANDO A MARILYN MONROE!

Taylor Swift ha aireado sus ‘vergüenzas’. No, no se trata de unas declaraciones acerca de su ex, Joe Jonas. Os presentamos la versión de ‘con faldas y a lo loco’. La cantante se ha llevado un susto que seguro que ha dejado contentos a sus fans masculinos. ¿Y qué había escondido debajo de su falda?