El vestido de novia de Gwen Stefani en su boda secreta con Blake Shelton

La cantante estadounidense Gwen Stefani compartió imágenes en su cuenta de Instagram de su boda secreta en su rancho de Oklahoma. Gwen y Blake Shelton se casaron el pasado 3 de julio en una boda íntima secreta que contó con alrededor de unos 40 invitados en su granja de Tishomingo, cerca de la ciudad estadounidense de Oklahoma. La pareja se comprometió tras cinco años de noviazgo en octubre de 2020 en el mismo rancho y planearon su boda reducida pese a la pandemia. Este es el segundo matrimonio para Stefani, quien ha compartido en sus redes sociales varias imágenes del enlace, y es el tercero para Shelton.

El novio tampoco tuvo reparos al hablar de su boda con USA Today hace un tiempo: "Si yo escogiera la comida, todo sería frito. Papas a la francesa, chicken tenders, tú sabes, todo eso. Pienso que ella sabe que sería una boda con muy poca clase si yo estuviera al mando. Quiero que ella lo haga todo y lo maneje porque va a ser genial. Está a la mitad de planearlo, y siempre es tan considerada conmigo. Ella es como, 'Oye, no quiero apoderarme de esto'. Pienso que la está pasando increíble. O sea, lo está pasando genial haciéndolo", dijo sobre la anticipada ceremonia.

Los intérpretes se conocieron en el set de The Voice en 2015 mientras ambos superaban rupturas amorosas recientes. Shelton se divorciaba ese mismo año de Miranda Lambert y a Stefani se le retrasó la firma del divorcio hasta 2016.

Según People, Shelton pidió a los tres hijos de Stefani , Kingston, 14; Zuma, 12; y Apollo, 6, permiso para pedir a su madre en matrimonio. "Hola Gwen. Gracias por salvar mi 2020 y el resto de mi vida. Te quiero. He oído sí", escribió el músico en Instagram al anunciar su compromiso tras un noviazgo de cinco años. Y la cantante le contestó con un post de la misma imagen.

El matrimonio no solo hace buenas migas en lo personal, pues también han colaborado en varios duetos juntos, incluido 'Nobody But You', que alcanzó el número 1 en la lista Country Airplay de Billboard. También comparten la canción navideña 'You Make It Feel Like Christmas' y 'Go Ahead and Break My Heart' del álbum 'If I'm Honest' de Shelton de 2016.