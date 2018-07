Verónica Romero desvela que es ella quien no forma parte del grupo de WhatsApp de 'Operación Triunfo'

Hace cinco años, Chenoa desveló que los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' tenían un grupo de WhatsApp en común gracias al cual se mantenían en contacto. Sin embargo, hace unas semanas Natalia confesó que no todos los artistas formaban parte del grupo, unas declaraciones que hicieron que se disparasen las especulaciones.

Ahora, Verónica Romero ha hablado para contar por fin quién está fuera del chat y es… ¡ella misma! Pues sí, la triunfita se fue a vivir a Los Ángeles y parece que esta fue la causa de que perdiera el contacto con sus compañeros, aunque asegura que le encantaría reencontrarse con ellos: "Sé que puede haber un reencuentro y estoy dispuesta a participar y ellos lo saben que me hace muchísima ilusión".

"Yo no estoy en el grupo de Whatsapp. Contactaron conmigo cuando querían juntarse y me escribieron Geno, Mireia, Juan, Naim... Que me perdonen, pero no les contesté. Estaba en Los Ángeles y les dije que en esos momentos no me apetecía. No me estoy excusando ni disculpando", comentó dando las razones de su ausencia.

Eso sí, la cantante asegura que es muy sentimental y que ella prefiere el contacto en persona que a través de WhatsApp: "Me gustaría que no fuera tan frío. Me gustaría verles, abrazarles y sentir eso otra vez. Yo soy muy sensible". Verónica tiene un especial cariño a Rosa López, pero reconoce que con quienes tiene menos contacto es con David Bisbal y con David Bustamante. ¡Qué pena!