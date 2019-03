Los verdaderos motivos de la ruptura de Demi Lovato y Guilherme Vasconcelos

Demi Lovato y Guilherme Vasconcelos pusieron fin a su relación después de 10 meses, pero hasta ahora los motivos de esta inesperada separación era desconocidos. De acuerdo con las últimas declaraciones de una persona cercana a la pareja publicadas por la revista People , la ruptura fue amistosa: "No fue una separación dramática. Bomba es un chico bueno, pero la relación simplemente siguió su curso".

Por lo visto, la relación de esta joven pareja ya no daba más de sí y ambos han creído que lo mejor sería terminar aunque no existiese un motivo específico. Habrá que acostumbrarse a dejar de ver a esta bonita pareja y sus continuas muestras de amor que ambos procesaban en redes sociales y empezar a preguntarnos: ¿Quién será la próxima conquista de la ex chica Disney?