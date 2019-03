La verdadera razón por la que Jennifer Lopez está saliendo con Drake

Jennifer Lopez y Drake han conseguido dejarnos la boca abierta con sus acarameladas fotos, sus citas románticas y sus besos en público. Pero hay quien piensa que eso no es fruto del amor, sino de un negocio. Al parecer, esta relación es muy interesante para el lanzamiento de la canción que están planeando juntos. Parece una locura, pero hay quien desconfía de tantas muestras de amor por parte de ambos en tan poco tiempo, ¿será una tapadera lo de Jlo y Drake? ¿Solamente son intereses comerciales para el lanzamiento de su próximo tema?

Según ha declarado una fuente cercana a la cantante: "se trata de un verdadero negocio". "Se han acercado mucho muy rápido", explicaba la fuente. Aunque también ha añadido que se ponen muy contentos al verse cuando Drake visita la ciudad. Lo mismo de lo que comenzó siendo un negocio, ha surgido un amor verdadero. Sea lo que sea, según la persona de confianza de Jlo, para su imagen es muy importante estar saliendo con el "rapero más caliente" del panorama musical, como le ha definido.

Lo que es evidente, es que ambos están muy pendientes el uno del otro y que no se cortan con sus muestras de cariño. Han conseguido desesperar a la también cantante Rihanna, ex del rapero, que ha dado por finalizada su relación de amistad con Lopez y ha dejado de seguirla en todas las redes sociales para no tener que ver las muestras de amor que se dedican.

Aún no se sabe si los rumores que afirman que se trata de un negocio son ciertos o falsos, pero lo que está claro es que a los dos les gusta pasar tiempo juntos. Drake asistió a un concierto de la cantante, y ella le correspondió presentándose en una fiesta organizada por el rapero, donde no se cortaron y dieron rienda suelta a la pasión en público deleitando a los presentes con un romántico beso. Según ha declarado una fuente se entienden a la perfección porque tienen muchas cosas en común, y ambos están viviendo juntos un precioso momento, que es lo más importante.