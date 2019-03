Vanessa Hudgens, diseñadora de moda

No es la primera celebrity a la que le pica el gusanillo de la moda. Victoria Beckham, Madonna o Jennifer López ya han probado suerte y no les ha ido nada mal. ¡Todo lo contrario!

Ahora le toca el turno a Vanessa Hudgens. Con sólo 22 años, la ex de Zac Efron ha descubierto una nueva faceta profesional. “Adoro tanto la moda y me gusta tanto crear nuevos looks, temas y estilos", le ha dicho a Showbiz Spy, "que definitivamente he pensado en hacer mis propios diseños y quiero dedicarme a eso de vez en cuando".

Vanessa, que se encuentra rodando el film Journey 2: The misterious island, tendrá que buscar un hueco en su agenda para hacer todo lo que desea, aunque por ahora, dice que “prefiere quedarse en casa antes que salir de fiesta”.