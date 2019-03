Union J vs. The Vamps: ¿qué banda te gustaría que pusiera música a tu Navidad?

BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

Ya es lunes y toca desvelar nuestra particular batalla celebrity de la semana en la que vamos a enfrentar a dos de las bandas que más están dando que hablar en los últimos meses: The Vamps y Union J. Y es que estos chicos ya han recorrido el mundo entero con sus canciones y ya cuentan con grandes legiones de fans. Pero... ¿tú con quién te quedas? No seas tímido y deja tu voto. ¡Qué comience la batalla!