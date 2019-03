Tyga, el novio de Kylie Jenner, envuelto en un escándalo con una menor

Tyga, el rapero y novio de Kylie Jenner, se ha visto implicado en un 'escándalo sexual'. Así lo define la www.OK!Magazine.com que ha difundido una historia denunciada por una chica de 14 años, que aspira a ser modelo y cantante llamada Molly O’Malia.

Los hechos ocurrieron en la red social Instagram cuando Tyga se puso en contacto con Molly a través de un mensaje privado por la red social en la que la menor asegura que el rapero le hizo sentir muy incómoda.

O’Malia ha querido explicar lo que sucedió dando una conferencia a los medios de comunicación acompañada de su abogada Gloria Alred para contar lo que vivió en Instagram. "La verdad es que Tyga me contactó primero. Él me envió un mensaje directo en Instagram. Yo sabía quién era pero me sorprendí de que me estuviera contactando. Pensé que posiblemente podría tratarse sobre mi música, pero él no mencionó eso en su comunicación inicial conmigo. Pensé que eso era extraño, pero imaginé que me lo podría comentar en su próximo mensaje. Sin embargo, no lo mencionó después, Me empecé a sentir incómoda cuando él me pidió hablar tres veces por FaceTime pero no lo hice. Debido a mi incomodidad con él decidí no contestarle más. Es una locura todo lo que puede surgir de la nada…", relata Molly hecha un mar de lágrimas.

Por alusiones, el representante de Tyga afirma que el rapero se puso en contacto con la menor para ofrecerle firmar bajo su sello discográfico y que la adolescente le aseguró que tenía 17 años (mayoría de edad en EEUU). ¡La que se ha liado!