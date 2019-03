Twitter, el mayor 'asesino' en serie de las celebrities

La moda de los #RIP ha invadido Twitter y no hay día del calendario en el que no se ‘asesine’ a alguna celebrity. La última en convertirse en trending topic mundial ha sido la ex niña Disney, Miley Cyrus. La actriz no solo ha sido declarada muerta por el microbloggin sino que además son muchos los que la amenazan día adía de muerte.

Miley se suma así a una larga lista de celebridades que día sí y día también se convierten en el tema más hablado del día. Como fue el caso de Taylor Swift, a quien hace tan solo una semana le tocó morir, convirtiéndose inmediatamente en ‘trending topic’ mundial.

Hay algunos a los que asesinan casi a diario, como es el caso de Demi Lovato o Justin Bieber, provocando que sus incondicionales seguidores agonicen cada vez que se hace pública una noticia de este tipo

En ocasiones, es tal la difusión de la noticia que los propios protagonistas tienen que desmentir ellos mismos, o sus representantes, el rumor de su ‘muerte tuitera’, como ha sido el caso de Jon Bon Jovi o la mismísima Madonna.

Pero ellos no son los únicos. Lady Gaga, Chris Brown, Lindsay Lohan, Britney Spears, Aarón Carter, Adele o el mismísimo George Clooney, del cual aseguraban había muerto en un accidente de avión, han sido algunas de las victimas de la moda de los #RIP y que tanto revuelo genera en las redes sociales.