La triste pérdida a la que se enfrenta Becky G

Becky G ha compartido con sus followers una dura noticia a la que se está teniendo que afrontar estos días, su perra Sally ha fallecido. La cantante ha querido publicar unas instantáneas en su Instagram dedicándole unas bonitas palabras a su amiga con la que ha compartido sus últimos 14 años.

"Nunca olvidaré el primer día que te conocí. 14 años de mi vida se pasaron contigo a mi lado. Ahora despertar sabiendo que no estás aquí literalmente duele. No estoy molesta, no estoy triste, ni siquiera tenía miedo porque en mi corazón sabía que ya era tu hora pequeñita. Simplemente te extraño demasiado", ha escrito Becky acompañando a las imágenes en las que aparece su familia junto a Sally.

Sin duda una pérdida que ha entristecido mucho a sus seguidores que no han tardado en mostrar todo su apoyo a la intérprete para aumentar sus ánimos.