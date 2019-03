Tricia Malik se abre un cuenta de Twitter para defender a su hijo, Zayn Malik

EL CANTANTE SUFRIÓ SEVERAS CRÍTICAS A TRAVÉS DE ESTA RED SOCIAL

¡Qué cierto es el dicho de que madre no hay más que una! Ser famoso y formar parte de una 'boyband' de éxito como es One Direction levanta muchas envidias, y si no que se lo digan a Zayn Malik. El cantante sufrió hace unos meses duras críticas y ataques a través de la red social Twitter en las que se le acusaba de terrorista debido a su ascendencia musulmana, dado que su padre, Yaser Malik, es pakistaní. Él decidió eliminar su cuenta pero ahora 'mamá-Malik' ha sacado las uñas para defender a su pequeñín.