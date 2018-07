Las tres ex de Joe Jonas, Gigi Hadid, Taylor Swift y Demi Lovato, rompen con su parejas la misma semana

Parece que las famosas no sólo están sincronizas para tener hijos sino también para terminar sus relaciones. Las ex de Joe Jonas parecen que se han puesto de acuerdo para romper con sus chicos. Cuando parecía que la relación de Taylor Swift y Calvin Harris era idílica, la pareja se separa después de 15 meses de noviazgo. Lo que no tenemos tan claro es si Gigi Hadid y Zayn Malik están solteros o siguen juntos, y Demi Lovato, después de seis años de amor, termina con Wilmer. ¿Qué está pasando en el mundo pop?

La primera en comunicar la noticia fue Swift, para horas después hacerse eco de la ruptura de Gigi y unos días después fue Lovato la que ponía punto y final a su historia con Wilmer. ¡Estamos deseando conocer todos los detalles!

No sabremos si después de estas rupturas y que el corazón de Jonas no está ocupado, el cantante interará recuperar a algunas de sus chicas. Aunque el artista parece centrado en su nueva carrera musical y no hay mujer que la puede distraer. ¡Ni siquiera Selena Gomez!