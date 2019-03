La tremenda discusión entre Chino y Nacho que acaba en insultos

Chino y Nacho han tenido una tremenda discusión tras la que ha quedado claro que los cantantes no han superado aún las diferencias que les llevaron a la separación del grupo y que existe una gran tensión entre ellos.

Nacho ha tachado de "inepto", "bestia" y "animal" a su excompañero después del paso de Chino por el programa 'El Gordo y La Flaca' en el que ha hecho una declaración refiriéndose a Nacho: "Me comuniqué con parte de su equipo para decirle que, en la inmigración de EE UU me comentaron que se puede venir con su residencia", ha comentado el cantante en televisión.

Parece que esto no ha gustado nada a Nacho que ha considerado que Chino ha insinuado que no visita a sus hijos porque no quiere. Ante esto, el cantante no ha dudado responderle: "Para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé qué puedo entrar a los EE UU con mi residencia, ¡animal!, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, ¡bestia!, ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?", ha declarado Nacho a Chino.

Aunque Chino ha respondido afirmando que simplemente fue una broma y no quiso molestar a su excompañero, Nacho no se arrepiente de lo que ha dicho y sigue dolido al respecto: "No quiero cerca de mí a los que confunden falsedad con sinceridad llamándome falso por ser sincero, puedo aceptar consejos de buena fe, no comentarios de gente que es un desastre queriendo enseñarme a cómo vivir.", ha escrito en su última instantánea de Instagram.

Parece que la buena relación que tenían Chino y Nacho ha pasado a mejor vida y ya solo se puede respirar una fuerte tensión entre los cantantes.