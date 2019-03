El traductor de Google sugiere que Justin Bieber es idiota

Sus fans se han enfurecido al enterarse de la noticia

Justin Bieber recibe una crítica y esta vez no se trata de porque se haya visto envuelto en una polémica. Aunque suena raro, el intérprete de Sorry esta vez no ha hecho nada. El traductor de Google al traducir la palabra idiota al francés el resultado es de lo más sorprendente. Aparece la palabra Justin Bibert. ¿Casualidad?