Trace Cyrus quiere seguir los pasos de su hermana Miley en el mundo de la música

Este joven de 27 años creó un grupo musical con sus amigos llamado 'Metro Station'. Todo comenzó cuando Trace conoció a Manson Musso, también hermano de un actor de la factoría Disney, Mitchel Musso.

Lo cierto es que el hermano de la aclamada actriz y cantante no consigue demasiado con su grupo. No han pasado de ser teloneros de gurpos como Good Charlotte o Simple Plan. Pero Trace Cyrus no cesa en su empeño de hacerse un hueco entre las estrellas. Se atreve con el diseño de moda y ha creado una compañía llamada 'From Backseats to Bedrooms'. Si esto no saliera bien, el hermanísimo guarda un as en la manga: intentar conquistar a alguna famosa. En 2009 ya se le relacionó con Demi Lovato.