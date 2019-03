El tonteo de Belinda con Maluma en redes sociales

Hace pocos días Belinda rompía con su ex Criss Angel y lo hacía público en redes sociales. Una ocasión que Maluma no ha pasado por alto. El cantante colombiano no ha dudado en escribirle un tuit de lo más halagador.

"Qué hay de tu vida Beli?? Estás muy linda como siempre. Beso y abrazo se te quiere mucho mi reina!!", escribía Maluma. Algo a lo que ella respondía con un "hola"acompañado de una carita feliz.

Parece que este mensaje le ha gustado mucho a la cantante y quién sabe si dentro de un tiempo podremos verlos juntos. Lo cierto es que no es la primera vez que el colombiano tiene palabras bonitas para ella. En 2014, Maluma dijo: "Belinda, lo digo abiertamente, no somos novios, pero eres una de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida". Pretendientes no le faltan, la verdad.