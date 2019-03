Toni Braxton está en bancarrota

No es la primera vez que la cantante tiene problemas financieros. Ya en 1998 estuvo en bancarrota. Y eso que discos como 'Secrets'(1996) o 'Pulse'(2010) le han permitido alcanzar más de 40 millones de copias vendidas.



En esta ocasión, Braxton debería entre 10 y 50 millones de dólares a una lista de compañías entre las que están AT&T, los hoteles Four Seasons, la cadena de joyerías Tiffany & Co., la automovilística BMW Financial Services, la tarjeta de crédito American Express o la entidad bancaria Wells Fargo Bank.

La cantante, de 43 años, también ha explicado que podría tener que pagar varias multas de tráfico en los estados de California y Nevada.