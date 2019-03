Tom Hiddleston opina sobre el supuesto romance de Taylor Swift con Drake

LOS RUMORES DE SWIFT Y DRAKE NOS SORPRENDEN A TODOS

Lo de Taylor Swift y Drake nos ha dejado en shock a todos. Desde que se supo lo cercanos que estuvieron en la celebración de cumpleaños del rapero, no han parado de salir comentarios a la luz. El último en pronunciarse ha sido Tom Hiddleston, el ex novio de la cantante, que no parece estar muy contento con lo que está haciendo Taylor.