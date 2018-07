Tom Hiddleston habla sobre su relación con Taylor Swift: "La relación es real. No es un montaje"

La relación entre Taylor Swift y Tom Hiddleston se ha puesto en duda y el actor ha roto su silencio. Tanta muestra de amor desmedida, una camiseta en la que el actor le dedicaba todo su amor a su nueva chica, un paseo por una playa británica, la presentación a las familias en apenas unas semanas... sin duda un inicio de relación cuanto menos precipitada. Así, estos y otros acontecimientos han dado pie a que los rumores apunten que el amor entre los tortolitos no es tan real como parece.

Rumores que Tom ha querido desmentir rotundamente: "La relación es real. No es un montaje", comentó el actor a una entrevista a The Hollywood Reporter. "La verdad es que Taylor Swift y yo estamos juntos, y estamos muy contentos", aclaró.

Taylor Swift sin embargo, prefiere mantenerse en silencio y hacerle cara a otro frente abierto: el encontronazo con su ex Calvin Harris. Esta semana la intérprete de 'Shake it Off' dio a entender que el dj no le había dado el crédito que se merecía por haber escrito la canción 'This Is What You Came For'.