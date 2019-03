Todo lo que está viviendo la familia de Louis Tomlinson tras la muerte de su madre

Con 42 años y después de una durísima lucha contra la leucemia, conocíamos el pasado viernes la noticia del fallecimiento de la madre de la estrella musical de One Direction, Louis Tomlinson. Johannah Deakin no ha podido ganarle la batalla al cáncer y sus hijos y su pareja están destrozados. Aunque Louis ha sacado fuerzas para subirse al escenario el pasado sábado en la final de 'Factor X UK' , programa que le dio la fama, y ha emocionado a todos lanzando un beso al cielo al acabar la actuación. Pero no es el único que quiere rendir tributo a su madre. La hermana pequeña del artista, Lottie Tomlinson, que luce en su antebrazo desde octubre un tatuaje de unos labios, ha confesado a quien va dedicado. No es la primera vez que lo vemos, pero ahora sabemos su significado. Lottie se tatuó los labios de su madre mientras recibía el tratamiento contra la leucemia, pero ahora en su cuenta de Snapchat ha comentado a sus seguidores que se trata de los labios de su madre. Los hermanos han recurrido a Instagram para mostrar su agradecimiento y dolor por la pérdida de su madre. Louis ha compartido una foto con sus seguidores agradeciendo el apoyo recibido, y su hermana ha hecho lo mismo pero con un mensaje que dice: "Mi mamá hermosa… Te quiero para siempre". Pero Johannah tenía algo preparado para los seguidores incondicionales de su hijo. Siempre ha demostrado ser una fiel admiradora de la banda de su hijo, y ha destacado por un trato cordial con los fans de Louis y ha querido dedicarles unas palabras. Le hizo la petición a su pareja, Dan Deakin, y ha cumplido sus deseos. El marido de la madre de Louis ha entrado en la cuenta de Twitter de Johannah y después de avisar que era él y que estaba haciendo lo que ella había pedido, ha escrito unos tuits de despedida. Han sido criticados y alabados, pero si algo dejan claro, es la devoción de Johannah por su hijo. "Vosotros cambiasteis a Louis y a su vida. Su apoyo ahora es más fuerte que nunca. Así que desde Johannah una última vez, gracias por todo xxx", se leía en las publicaciones que dejó preparadas la madre del artista.

My beautiful Mum... I love you forever Una foto publicada por Lottie (@lottietomlinson) el 11 de Dic de 2016 a la(s) 7:07 PST

Thank you for the incredible support :) Una foto publicada por Louis Tomlinson (@louist91) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 8:48 PST

Hi, it's Dan. Johannah asked for me to send this afterwards. She wanted to thank you all, and to let you know that you have been amazing — Johannah Deakin (@JohannahDarling) 13 de diciembre de 2016

right from the start. You changed Louis' life, but also her life. Your support now is as strong if not stronger than ever. — Johannah Deakin (@JohannahDarling) 13 de diciembre de 2016

So from Johannah one last time, thank you for everything xxx ❤️ — Johannah Deakin (@JohannahDarling) 13 de diciembre de 2016