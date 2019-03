Toda la verdad sobre el divorcio de David Summers

Hace tiempo que el divorcio de David Summers y Marta Madruga es inminente y desde entonces se ha estado especulando sobre los motivos que han llevado a la pareja a poner fin a una relación de más de 26 años. De hecho, se dijo que había una tercera persona que se metió en medio del matrimonio, Christine, la nueva novia del cantante.

Sin embargo, y haciendo una excepción a su habitual discreción, el vocalista de Hombres G ha decido pronunciarse al respecto para aclarar la situación. En unas informaciones publicadas en exclusiva por la revista ¡Hola! David confirma que es cierto que se está separando, que es una situación muy triste y que es a causa de un deterioro en la relación desde hace cuatro años.

Además ha querido hacer hincapié en que su ruptura no la ha causado ninguna tercera persona. "La decisión la tomamos hace un año y por eso no es cierto que hubiera terceras personas, como se está diciendo. A Christine la conocí más tarde y nada ha tenido que ver con nuestra decisión de divorciarnos", confesaba el bajista.

Christine es una guapa profesora de inglés de 37 años, no 25 como se dijo en su momento, aunque no es la profesora de los hijos del cantante, como también se dijo anteriormente. El entorno más cercano a David asegura que su relación era insalvable desde hace casi cinco años, pero que el músico se centró en su trabajo para no ver la realidad de su matrimonio.

Se sentía perdido y desorientado sin saber muy bien qué hacer con su vida y centrándose en el trabajo para mantener la cabeza ocupada. Ahora ha encontrado a Christine quien le ha devuelto la ilusión y le ha demostrado que la vida sigue pese a todo.