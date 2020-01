Tini Stoessel acudió este lunes a la primera edición de los Premios Odeón 2020, que se celebraron en Madrid, donde la actriz estaba nominada a un premio.

Una gala donde Tini coincidió con el también cantante Sebastián Yatra, con el que actualmente mantiene una relación sentimental.

La actriz deslumbró sobre la alfombra roja con un impresionante chaqueta y pantalón negro, un look con el que brillaba ante las cámaras. Pero hubo un detalle en su imagen que ha sido de lo más comentado, y no, no fue su estilismo.

Y es que tras posar sobre la alfombra roja fueron muchos los usuarios de las redes que comentaron lo extraña que veían la cara a Tini, y no se referían a su exceso de colorete, sino que han sido muchos los que creen que Tini se ha hecho algún retoque recientemente en la cara.