La tienda de One Direction ya tiene ubicación exacta en Madrid

SE ABRIRÁ EL PRÓXIMO 18 DE MAYO

¡Por fin sale a la luz! Después de que el sueño de los fans españoles del grupo One Direction se hiciera realidad en forma de tienda exclusiva en Barcelona y algunas más por otros lugares del mundo, ahora llega a la capital española. El lugar exacto de la tienda de la boy band en Madrid ya no es un secreto...¿Aún no sabes dónde estará? ¡Sigue leyendo!