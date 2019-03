The Weeknd responde a las críticas de Justin Bieber en su última canción

Después de los numerosos mensajes que Justin Bieber ha mandado a The Weeknd, desde que se conoció su relación con Selena Gomez, el cantante ha decidido responder al canadiense, y la venganza ha sido una indirecta muy directa que nos ha dejado con los ojos como platos.

Hace unos días Justin Bieber volvía a burlarse de la música de su compañero de profesión y actual novio de Selena por medio de un vídeo directo de Instagram. Mientras hablaba con sus fans tras su regreso a la red social, uno de ellos le preguntó por su canción favorita, a lo que el canadiense respondió: "Starboy", y empezó a reírse con un tono muy sarcástico. Pero eso no es todo, y es que unas semanas atrás, confesaba ante las cámaras de TMZ que la música de The Weeknd era una mierda: "Esa mierda es rara", dijo ante los medios. Y es que el canadiense no se ha cortado en los ataques al novio nuevo de su ex, y parece que Abel se ha cansado y ha querido responder.

Nos sorprendía que después de tantas provocaciones por parte de Bieber, The Weeknd no hubiese hecho nada al respecto. Pero es que todo parece indicar que estaba preparando su venganza. Aunque no podemos confirmar si el la letra de su último tema está dedicada a Justin, son muchos los que consideran que es una indirecta directa para el exnovio de Selena.

"Creo que tu chica, creo que tu chica, se enamoró de mí. Me dice que mi sexo y mi lengua son un remedio", "Tomé a esa chica y sé que lo resientes, ella solo quiere a un tipo como yo, sé que lo resientes", son algunas de las frases de la canción que han despertado las sospechas. Pero por lo pronto no podemos afirmar que Tesfaye haya escrito su último tema pensando en Justin.