The Weeknd pilla a Selena Gomez usando sus cosas

Sin duda alguna Selena Gomez y The Weeknd son la pareja de moda de este año. Desde que comenzó su relación, que no ha dejado a nadie indiferente, y en especial a sus exparejas, Justin Bieber y Bella Hadid, que se han manifestado al respecto, no han parado de demostrar lo mucho que se quieren.

Hemos visto muestras de amor en público, escapadas románticas y publicaciones en las redes sociales que evidenciaban su amor, y lo siguen haciendo. De nuevo, Selena y The Weeknd se han dedicado mensajes a través de sus cuentas de Instagram con los que han conseguido enternecer a los usuarios de las redes.

La cantante, que ha retomado su carrera musical, y que según ha declarado una fuente cercana a HollywoodLife.com gracias a su relación con The Weeknd ha encontrado de nuevo la inspiración y energía que necesitaba, ha publicado unas imágenes en el estudio de grabación que evidencian su inminente vuelta a los escenarios, y una de ellas ha llamado especialmente la atención de su chico.

Parece que a Selena le gusta llevar la ropa de The Weeknd, y en una de las imágenes que ha compartido se puede ver a la cantante con una amplia sudadera roja que es de su chico. Abel ha aprovechado la ocasión para comentar la foto de su novia haciendo alusión a la sudadera acompañada de un emoticono que demuestra lo mucho que le ha gustado ver a Selena con su ropa.