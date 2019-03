The Weeknd olvida a Selena Gomez con una ex de Justin Bieber

Hace unos días nos enterábamos de que Selena Gomez y The Weeknd habían roto después de las múltiples citas con su ex Justin Bieber. Pero la exniña Disney no tardó en dejarse ver públicamente con el amor de su vida confirmando que se habían dado una nueva oportunidad. Tras esto, parece que también The Weeknd ha decidido olvidar definitivamente a la cantante y ha comenzado a mostrarse muy cariñoso con Yovanna Ventura.

Lo sorprendente de todo esto es que Yovanna es una ex de Justin Bieber con la que comenzó a salir después de romper con Selena en 2014. The Weeknd no ha tardado en dejarse ver públicamente con ella y la última vez ha sido a la salida del Club Hyde, en Los Ángeles. Pero días previos estuvieron juntos en la celebración del cumpleaños de French Montana, donde estuvieron agarrados de la mano y no dudaron en manifestar su cariño.

Aunque fuentes cercanas a The Weeknd han afirmado que ahora mismo él no tiene ninguna novia y que se encuentra muy bien soltero, sus gestos nos llevan a pensar que Selena ya no tiene hueco en su vida.

¿Cómo habrá reaccionado Selena ante esto? Sobre todo, cuando en medio de su supuesta reconciliación con Bieber, él ha sido pillado con otra chica saliendo de un hotel de Bervely Hills.