The Weeknd le demuestra a Selena Gomez que Bella Hadid ya es historia

Por si alguien tenía dudas sobre la relación de Selena Gomez y The Weeknd, el cantante ha vuelto a darnos más motivos para creer en su amor y ha demostrado que lo suyo con Selena va muy en serio, y que su historia con Bella Hadid ya forma parte del pasado.

La modelo aseguró que poner fin a su relación con Abel ha sido un capítulo doloroso en su vida, y verle al poco tiempo en brazos de Selena no tuvo que ser fácil, así que se dejó llevar por la furia del momento y dejó de seguir a la cantante en las redes sociales. Pero ahora, después de unos meses desde que su relación se hizo pública, los 'unfollows' continúan. Esta vez ha sido Abel el encargado de dejar de seguir a su exnovia en Instagram, pero ella continúa siguiéndole.

Aunque se desconocen los motivos por los que el cantante ha podido tomar esta decisión meses después de comenzar su relación con Gomez, lo que está claro es que ha vuelto a demostrar que está completamente centrado en su nueva chica, y nada parece poder cambiarlo. Aunque las agendas profesionales del artista y la modelo han vuelto a hacerles coincidir, a Tesfaye no se le han removido los sentimientos y esta es la prueba más contundente de que la pequeña de las hermanas Hadid ya es historia.

Pero él no ha sido el único que ha hecho un 'unfollow' a la modelo. Los amigos más cercanos del cantante han tomado la misma decisión, y aunque Bella aún no se ha manifestado al respecto, seguramente no le haya sentado nada bien descubrir que su exnovio ya ha conseguido pasar página.