The Weeknd se copia de Justin Bieber para reconquistar a Bella Hadid

Desde que Justin Bieber y Selena Gomez retomaron su relación, The Weeknd no ha parado de seguir los mismos pasos para conquistar de nuevo a su ex Bella Hadid. Y por si quedaba alguna duda de que copia al cantante, The Weeknd ha tenido el mismo gesto con Bella que tuvo Justin con Selena tras su actuación en los American Music Awards.

Ya vimos cómo Justin tuvo un romántico gesto con Selena encargándose de llenar su camerino de rosas, pero parece que no es el único al que le encantan las flores pues The Weeknd le ha regalado un precioso ramo a Bella acompañado de un cariñoso mensaje.

El cantante le ha declarado lo orgulloso que está de ella, algo que tampoco parece ser original suyo pues Justin ya comentó lo mismo sobre la exniña Disney tras los AMAs.

¡Aquí huele a envidia!