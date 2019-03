The Weeknd confiesa por qué no hablará más de su vida privada

The Weeknd está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Por una parte, su carrera musical no puede ir mejor, al igual que su relación con Selena Gomez. Recordemos que hace nada el cantante le preparó una fiesta sorpresa a su chica de lo más romántica.

Pero si hay algo cierto es que esta relación no ha dejado de ser noticia desde que anunciaran su romance, constantemente son el foco de atención de toda la prensa. Esto, es algo de lo que el artista ha hablado durante una entrevista, en la que reconoce que siempre es bueno guardar algo de misterio: "No tengo prisa por dejar que la gente conozca todo sobre mi. El misterio es siempre grandioso", confesaba para la revista Harper´s Bazaar.

También ha revelado que no piensa compartir nada más que no sea su música con todo su público:"Afortunadamente la única cosa que el mundo demanda de mi es mi música. No tengo que darles algo más para el resto de mi vida", y ha dejado caer la posibilidad de dejar de lado al personaje: "Algo como Ziggi Stardust. Tal vez deje de ser The Weeknd o quizás le dé un descanso", ha confesado.