The Weeknd no se va a callar ante los ataques de Justin Bieber

Está claro que a The Weeknd y Justin Bieber no les une precisamente una bonita amistad. Desde que salió a la luz la relación de Abel con Selena Gomez, la exnovia del canadiense, la relación entre ellos se tensó y Justin no se cortó a la hora de criticar públicamente a su compañero de profesión. Después de numerosos ataques por las redes sociales y ante las cámaras que no obtuvieron respuesta por parte del actual novio de Selena, parece que ha llegado el momento en el que Tesfaye está preparado para callar a Justin.

Una fuente cercana al cantante ha hablado con HollywoodLife.com y ha declarado que The Weeknd sabría defenderse de los ataques de Justin. Y es que el encuentro entre ambos es inminente, pues los dos se mueven en el mismo ámbito y es muy posible que coincidan, y entonces Abel no se va a callar, aunque el informante ha asegurado que: "The Weeknd haría todo lo posible para evitar una situación incómoda con Justin Bieber".

Parece que al nuevo novio de Selena no le da miedo su ex, y aunque prefiere evitar un encuentro con él, no se quedará de brazos cruzados mientras le ataca: "Si Justin Bieber le ataca verbalmente o algo más, Abel es más que listo para defenderse a sí mismo", y añadió: "Nunca permitiría que le dejase como un idiota".

Aunque el reencuentro de este trío sentimental va a ser complicado, seguramente hagan lo posible para evitar un escándalo.