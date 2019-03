The Vamps versionan una canción de Fifth Harmony y los fans de ambos grupos estallan en las redes sociales

En principio nada tiene de malo que un grupo musical cante su versión de una canción de cualquier otro grupo. Pero en el caso de The Vamps y Fifth Harmony, parece que es ofensivo. En un principio los cuatro chicos y las cinco chicas podían presumir de una buena relación entre ellos, pero un comentario ofensivo por parte de los chicos, enfrió su relación, y los seguidores de ambos grupos se enfrentaron.

Recientemente, el grupo masculino ha acudido a 'Live Loung' de BBC Radio 1, donde además de interpretar su tema 'All Night', han cantado su versión de 'That's my girl' de Fifth Harmony, y esto en vez de interpretarse como un halago, se lo han tomado como una ofensa y los fans de las chicas han sacado la cara por su grupo en las redes sociales.

Ambos grupos se entendían bastante bien, hasta el punto de que Brad Simpson, de The Vamps, mantuvo una relación sentimental con Lauren Jauregui, de Fifth Harmony. Pero después de un desacertado comentario de los compañeros de Brad se acabaron las buenas relaciones entre chicos y chicas. En una entrevista se preguntó al cantante si continuaba con Lauren, y ante su silencio, los compañeros decidieron hablar, y en un supuesto tono de broma, insinuaron que todos habían tenido algo con Jauregui.

Esto sentó fatal a los fans de las chicas que no dudaron en reaccionar, y desde entonces mantienen una guerra abierta vía redes sociales, que se ha reavivado después de que los chicos reversionasen el tema de Fifth Harmony. Además, para los fans de ellas, lo que The Vamps han hecho es una forma de hacerse notar gracias a Fifth Harmony.