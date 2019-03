The Vamps publica su nuevo videoclip junto a Demi Lovato, 'Somebody to you'

El grupo de Reino Unido ha protagonizado el videoclip de su canción 'Somebody to you' junto con la estrella Demi Lovato. El vídeo, cargado de optimismo y fiesta, desprende la energía y buen rollo perfectos para el verano que se aproxima.

Los chicos de The Vamps, demuestran una vez más su capacidad para crear canciones de melodía simple y pegadiza como hicieron con 'Can we dance', pero esta vez incorporan un coro que enfatiza cada estrofa con el repetido “Yeah you”, marca de identidad del tema.

En el vídeo, los cuatro componentes del grupo se encuentran en una playa, tocando la canción, mientras se suceden distintas imágenes en las que aparecen las chicas con las que finalmente celebran la fiesta a la luz de la luna, en un improvisado escenario.

Demi Lovato hace su personal intervención a la mitad del 'track', con su potente voz que combina perfectamente con la de los chicos. Vestida con vaqueros y una chaqueta de encaje blanca muy suelta, el look de la cantante encaja totalmente con el rollito playero y desenfadado del tema. Sin embargo, no aparece en ninguna toma con The Vamps, seguramente debido a que no coincidió con los chicos durante el rodaje.

Con esta canción, el grupo británico reflexiona sobre la necesidad de compartir la vida con alguien que te importe de verdad y cómo mientras todo el mundo está obsesionado con el dinero, ellos sólo piensan en conseguir a la chica de sus sueños.