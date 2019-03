'The Vamps' llama "guarra" a Lauren Jauregui, miembro de 'Fifth Harmony'

¡PELEA! ¡PELEA!

¡Bueno, bueno, el ambiente está que echa humo! Parece ser que en el mundo de las celebrities las peleas entre unos y otros están a la orden del día, esta vez, el conflicto está entre dos bandas musicales 'The Vamps' y 'Fifth Harmony', y no sólo entre ellos, en esta guerra también entran en juego los fans, que no se explican como 'The Vamps' ha podido tachar de "guarra" a Lauren Jauregui, de 'Fifth Harmony'.