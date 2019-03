Thalía genera una gran polémica en redes al compartir un vídeo en bañador

Thalía siempre se ha caracterizado por compartir con sus fans los momentos más especiales de su vida. En esta ocasión, la actriz se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto a su marido y sus hijos, y ha querido publicar un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece bailando en bañador dándole la bienvenida al verano.

Los comentarios sobre el físico de la artista no han tardado en llegar, provocando una guerra en redes entre sus haters y sus fans. Los primeros le dedicaban comentarios así de desagradables: "Yo quiero ser gorda como ella jajajja… Se me hace gorda, gorda y vieja ridícula...". Menos mal que la cantante cuenta con seguidores muy fieles que no dudaron en salir en su defensa: "Eres hermosa, nadie es perfecto en esta vida, todas engordamos, pero tú tienes una figura envidiable, ignora los malos comentarios".

Después de ver las imágenes, queda claro que Thalía está disfrutando de unas lujosas vacaciones en familia y todo apunta a que se lo están pasando en grande pese a los comentarios negativos.