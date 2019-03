Las terribles predicciones de Avicii: "Lo he dicho muchas veces, me voy a morir"

El Dj sueco Avicii falleció la semana pasada a los 28 años dejando una gran conmonción. En la actualidad Avicii estaba retirado de los escenarios, una decisión que tomó hace dos años y que no todo el mundo entendió.

Él mismo lo contó en el documental sobre su vida 'Avicii: True Stories', que se estrenó en octubre del año pasado. Las declaraciones del Dj toman ahora una nueva dimensión, en uno de los momentos del vídeo, Avicii llega a afirmar: "Lo he dicho muchas veces, me voy a morir. No quiero oír hablar de hacer otro concierto".

Avicii reconoce en el documental que sufría de enfermedades mentales y que abusó de las bebidas alcohólicas. De hecho, según el artista bebía alcohol para intentar superar su terrible timidez y para no entrar en pánico en el escenario por lo que no entendía que: "me obligaran a seguir haciendo conciertos a pesar de mis problemas de salud y de los ataques de pánico".

El Dj insistía en que no entendía la reacción de la gente ante su decisión de dejar de actuar: "Todo el mundo sabía mis problemas, no esperaba de nadie que me presionaran para seguir actuando cuando yo lo único que quería era dejar de hacerlo. Yo he sido bueno con la gente que he trabajado".

Con las declaraciones del Dj se puede entender mejor la etapa de su vida que estaba viviendo y la altísima presión que sufría. Por ahora se desconocen las causas del fallecimiento del cantante que murió mientras se encontraba de vacaciones con unos amigos en Omán.