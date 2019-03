La terrible caída de Bad Bunny en su último concierto

Bad Bunny se ha llevado un gran susto durante su último concierto en Panamá. Mientras realizaba su actuación, el cantante de Trap ha sufrido una estrepitosa caída tras la que ha sido rápidamente trasladado al hospital, según ha informado CNN en Español.

Los vídeos del momento han comenzado rápidamente a difundirse por las redes sociales y en ellos se puede ver que Bad se cae al acercarse al borde del escenario en el que minutos antes había cantado junto al reguetonero Wisin.

Ante la preocupación de sus fans, Bad no ha tardado en compartir una instantánea en Instagram disculpándose por el momento y mostrando que se encuentra bien: "Me disculpo con mi público de Panamá aunque fue una situación en la cual no tuve culpa. GRACIAS a todos por el amor y el apoyo, y por comprenderme. Traté de dar lo mejor de mí. Pronto volveremos con más fuerza puñeta los amo", ha comentado en su publicación.

Aunque Bad Bunny se encuentra bien, se ha visto en la obligación de cancelar dos conciertos y tomar reposo tras su caída.