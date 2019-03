¡Ya tenemos las primeras imágenes del concurso ‘I Wanna Go to Lisboa!

El concurso ‘I wanna go to Lisboa’ para ver a Britney Spears en concierto ya está en marcha y los súper fans de la princesa del pop no se han hecho de esperar. Las primeras imágenes ya han empezado a llegar para ir calentando motores...

Si tu también quieres participar, ¿ a qué esperas para enviar tu foto? Hasta el próximo 10 de octubre tienes la oportunidad de dejarnos ver tu look más ‘I Wanna Go’, como en su nuevo single.

A partir del 11 de octubre, vosotros podréis votar a los posibles ganadores y, entre los más votados, Antena 3 y la discográfica seleccionará a los fans que merezcan el increíble viaje a Lisboa. Los ganadores serán finalmente anunciados el próximo 2 de noviembre.