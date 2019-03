Ya tenemos la portada oficial del nuevo libro de Justin Bieber: `Just Getting Started’

LA HACE OFICIAL VÍA TWITTER

Justin Bieber ha publicado a través de Twitter la portada de su nuevo libro ‘Just Getting Started'. Y aunque su segunda obra no estará a la venta hasta septiembre, el cantante no se ha resistido las ganas de mostrar a sus fans la portada oficial de su trabajo biográfico. Si algo esta claro… ¡Es que la segunda parte promete ser mucho mejor que la primera!