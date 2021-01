La comentada tendencia que ha marcado Rosalía de llevar el sujetador por encima de la sudadera

Rosalía ha vuelto a sorprender. Esta vez lo ha hecho apostando por un look único que seguro que será imitado por las amantes de la moda. Y es que, lejos de ajustarse a las tendencias que ya se han pronosticado para este año 2021, como el color rosa, los pantalones anchos o los estampados de flores, la cantante ha querido ir un paso más allá poniéndose ni más ni menos que un sujetador por encima de la sudadera.

En las fotografías que te mostramos en el vídeo de arriba, se ve a la artista paseando por las calles de Nueva York con pantalones jogger de color azul marino, un abrigo de plumas color blanco, una mochila negra, uñas azules y... lo que realmente ha sorprendido: una sudadera blanca a la que le pone un top sujetador del mismo color por encima, lo que hace que el outfit pase de ser básico a ser un outfit deportivo de lo más atrevido.

Lo que está claro, es que si lo lleva Rosalía, pronto se convertirá en una tendencia igual de válida que todas las que ya estaban previstas y que, además, permitirá lucir esos maravillosos 'crop tops' de verano también en invierno. Sin duda, este será el nuevo 'must have' que entrará pisando fuerte en todos los armarios.

Sin embargo, no sorprende que la catalana haya arriesgado. Hace tan sólo unos días publicaba en su Instagram una foto en la que se la ve con un apretado vestido de transparencias al más puro estilo Kylie Jenner , combinado con unas enormes sandalias que se viralizaron rápidamente debido a su forma compuesta por una plataforma escalonada, que recuerda al calzado de las geishas, y que dejó impresionados a muchos de sus fans. Por ello, no cabe duda de que Rosalía ha empezado fuerte este nuevo año en cuanto a moda se refiere y por supuesto, no se descarta que siga innovando. Quién sabe, quizás pronto se convierta en una inspiración para la creación de nuevas colecciones.

