Taylor Swift y Zac Efron podrían convertirse en la próxima pareja del panorama internacional

Si decíamos que Calvin Harris estaba hecho todo un 'Don Juan', Taylor Swift no se queda atrás, y es que quizá tenga mucho más en común con su ex de lo que pensábamos. Tras romper con Tom Hiddleston, Tay Tay no para de hablar de Zac Efron a sus amigos y familiares. ¡Ya tiene sustituto!

Según ha informado HollywoodLife.com, una fuente ha confesado que Swift está preparada para pasar página y que ha puesto sus ojos en el macizo de ojos azules y exchico Disney.

"Ella ha estado hablando de él sin parar desde su ruptura con Tom", ha dicho una fuente a la revista InTouch, quien añade que: "Taylor siempre dijo que sentía una fuerte conexión con Zac, pero que nunca podía haber coqueteado con él porque siempre han estado saliendo con otras personas".

Sin embargo, él acabó su relación con Sami Miró hace unos meses y la intérprete de 'Shake it Off' rompió con Hiddleston hace unas semanas… ¡Ya tienen vía libre!