Taylor Swift para Vogue UK: "Tener novio es la última cosa en mi mente"

Taylor Swift protagoniza la portada del nuevo número de la edición británica de Vogue. La cantante ha posado así de dulce y seductora para esta publicación para la que además ha dado una entrevista en la que ha dado declaraciones tan sorprendentes como esta: "El noviazgo es la última cosa en mi mente porque no puedo imaginar cómo podría funcionar con mi forma de vida".

Y añade: "No sé cómo un hombre puede caminar junto a su novia cuando hay 20 hombres con cámaras, y no puede protegerla porque esa es la vida que ella eligió. Ellos piensan que les gustaría conocerme, y tal vez quieran una cita, pero no creo que ellos quieren lo que viene conmigo".

Y es que Taylor está pasando por uno de sus mejores momentos y se la ve muy centrada en su carrera profesional, algo que no todos los chicos pueden aguantar por lo que insiste en no estar buscando el amor por el momento.

Lo que está claro es que la joven de 25 años luce espectacular en esta sesión de fotos en la que posa para el mismísimo Mario Testino y en la que aparece vestida con distintos 'outfit' en tonos pastel y una melena efecto 'wet' que aporta cierto atrevimiento y rockero a la siempre dulce Taylor.