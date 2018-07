Taylor Swift y Tom Hiddleston se ponen muy románticos durante una cena

Taylor Swift y Tom Hiddleston no esconden su amor. La pareja salió a cenar en Nashville con unos amigos y se mostraron muy cariñosos el uno con el otro. La cantante y el actor entraron en el restaurante cogidos de la mano y una vez dentro, Hiddleston no se pudo resistir a besar la mano de su chica como muestran las imágenes.

Desde que se dio a conocer su relación, Taylor no ha dudado en demostrar lo que siente por el actor a pesar de las críticas que podía recibir por haber comenzado una relación tan sólo dos semanas después de haberlo dejado con Calvin Harris. Por su parte, el actor de 'Thor' ha roto su silencio y ha hablado de cómo está viviendo su relación con la artista: "Estar con ella es como una montaña rusa de acción, espectáculo y muchas risas", declaró en el programa 'QMusic Radio'.

Mientras que Tom no duda en deshacerse en halagos hacia la intérprete de 'Shake it off', Harris se siente liberado después de romper con Swift debido a la presión mediática a que estaba sometido: "Taylor controló a la prensa y la situación en general, yo no tenía ni idea de qué estaba sucediendo. Así que eso lo hace todo peor desde mi perspectiva", dijo en sus redes sociales.