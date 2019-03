Taylor Swift tiene nuevo novio, Brenton Thwaites, un guapo actor australiano

Taylor Swift no pierde el tiempo, la cantante ha decidido sacar partido allá donde vaya. Y así lo ha hecho en el Festival de Cine de Toronto. Desde que lo dejó con Harry Styles parecía que Taylor no iba a encontrar el amor, y es que su relación con el cantante de One Direction le dejó un importante vacío en el corazón.

Y así lo demostró en los MTV VMAs 2013 cuando recibió su premio a mejor vídeo femenino dedicándole una palabritas a su ex: “También quiero agradecer a la persona que inspiró esta canción, que sabe exactamente quién es, porque ahora tengo uno de estos!".

Pues ahora parece que esas palabras se han quedado atrás y que su viaje a Toronto le ha sentado muy, pero que muy bien a ella y a su corazón porque Taylor ha vuelto con novio.

El chico se llama Brenton Thwaites, es actor y por lo que cuenta su círculo cercano, la pareja se mostró muy cómplice y cariñosa en la fiesta de presentación de la película 'One Chance', para la que la cantante interpreta una de las canciones.

¿Aprovechará Taylor su nueva conquista para que le imparta ‘clases particulares’ de interpretación? Y es que la cantante podría actuar en una súper producción de la mano de Tom Cruise y Leonardo Di Caprio.