Taylor Swift tiene nuevo novio: el actor Zach Braff

¡Taylor Swift vuelve a tener novio! Después de un tiempo de rumores circulando por las redes sociales,que relacionaban a Taylor con el actor Zach Braff, parece que se confirman.

La página Sugarscape ha publicado que Taylor y Zach han estado saliendo y paseando por Nueva York, pero además también cuenta que se el actor ha sido visto entrando en el apartamento de Taylor. ¡Qué fuerte!

Aunque el representante de Taylor habló para Us Weekly cuando estallaron los rumores y dejó claro que no había nada entre ellos, parece que Taylor ha decidido darle una oportunidad a Zach, que por cierto, es amigo de su ex, Harry Styles. ¡Menuda lío!