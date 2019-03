Taylor Swift: “No tengo ni idea de si me voy a casar o seré soltera para siempre”

“No tengo ni idea de si me voy a casar o seré soltera para siempre, o si tendré una familia o estaré sola en una casa rodeada por el océano”, ha confesado Taylor Swift en Wonderland Magazine, la revista para la que ha realizado una sesión fotográfica que saldrá en la edición de verano.

La novia de América es incapaz de predecir su futuro sentimental tras los desengaños amorosos que ha estado viviendo. Aunque ahora está encantada con su vida de soltera y sin pretendientes a la vista, tal y como asegura en la entrevista, no ha sido fácil superar cada una de las rupturas por las que ha pasado.

Harry Styles, Conor Kenedy, John Mayer o Taylor Lautner son algunos de los chicos que han ocupado su vida sentimental durante los últimos años, pero todas esas historias de amor han tenido el mismo final, que por suerte o por desgracia han inspirado las letras de los temazos de la cantante.

Auqnue de todo se aprende, y esta es la lección que le ha enseñado su pasado: "Las relaciones son como los semáforos y he llegado a la conclusión de que una relación solo funciona si es una luz verde".

Por ahora Taylor prefiere dejar al destino hacer su trabajo: "Me he dado cuenta de que no tengo ni idea de dónde estaré el año que viene, o en seis meses, o en dos. Sé que estaré de gira en dos meses pero no sé dónde estaré mental y emocionalmente, ni cuáles serán mis sueños, deseos y esperanzas", admitió en el reportaje.